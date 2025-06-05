Тает на глазах: с чем связана резкая потеря веса Леонардо Ди Каприо

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Нутрициолог Бустаманте: Ди Каприо мог пить «Оземпик» для снижения веса

Леонардо Ди Каприо спровоцировал слухи о похудении с помощью нашумевшего препара

Фото: AP/ТАСС

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Актер заметно постройнел за короткий срок.

Актер Леонардо Ди Каприо снова стал поводом для обсуждений — на последних фото звезда «Титаника» выглядит значительно стройнее, и эксперты подозревают, что похудение связано с применением препарата для диабетиков «Оземпик». Нутрициолог Крис Бустаманте в разговоре с OK! отметил, что столь быстрая потеря веса маловероятна без помощи подобны медикаментов.

Специалисты сравнили свежие снимки актера с Каннского кинофестиваля и фото папарацци с кадрами прошлого года. Они обратили внимание на изменения в овале лица Ди Каприо и выражают сомнения, что только смена диеты и спорта могла так повлиять на его фигуру.

При этом нутрициолог признал: несмотря на перемены, Ди Каприо выглядит отлично. После 50-летия звезда взялась за себя серьезно — еще несколько месяцев назад в соцсетях обсуждали новый оттенок его волос, на что, как стало известно позже, вдохновила его молодая возлюбленная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит 50-летний Леонардо Ди Каприо в купальных трусах.

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