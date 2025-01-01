Не в лучшей форме: папарацци застали Ди Каприо врасплох во время отдыха на пляже

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 47 0

Актер Ди Каприо показал располневшую фигуру во время отдыха на острове Сен-Барт

Не в лучшей форме: папарацци застали Ди Каприо врасплох во время отдыха на пляже

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/R4924_italyphotopress

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Голливудская знаменитость отпраздновал Новый год с молодой возлюбленной Витторией Черетти на роскошном курорте Сен-Бартелеми.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не раз разочаровывал поклонниц, снимая футболку на пляже. Периодически исправлялся, возвращался в форму, но сейчас, похоже, опять расслабился. И тут же поплатился за то, что выглядит как средний мужчина своего возраста (актеру 50 лет — Прим. ред.), а не как греческий бог. 

Вот и на днях Ди Каприо просто жил свою лучшую жизнь в компании модели Виттории Черетти вдвое моложе него, радовался солнцу на пляже острова Сен-Бартелеми, а на него уже открыли охоту журналисты. Как только снимки разлетелись по сети, пишет Daily Mail, хейтеры принялись прыскать ядом. Волосатая грудь и пухленькие бока Леонардо их категорически не устроили.

Зато спутница звезды Виттория Черетти, одна из ангелов Victoria's Secret, выглядела безупречно даже на снимках папарацци самого низкого качества. Кроме того, 26-летняя модель, кажется, заставила вечного холостяка Лео остепениться — он уже познакомился с родителями возлюбленной и представил всем голливудским друзьям. Животу Ди Каприо поклонники совсем не рады, а вот возможную скорую свадьбу уже ждут с нетерпением.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему подруга и коллега по фильму «Титаник» Кейт Уинслет уговаривает Ди Каприо жениться на Виттории Черетти.

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