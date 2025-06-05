Су-25 уничтожили «опорник» с личным составом ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Су-25 уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
По данным Минобороны РФ, экипажи штурмовой авиации нанесли по заданной цели удар авиаракетами. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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