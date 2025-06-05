Корюшку в шоколаде не хотите? В Петербурге появится новый десерт

Готовится он по семейному рецепту.

В Петербурге с этого дня появился свой фирменный городской десерт, который готов поспорить и с тульским пряником, и с дубайским шоколадом. Собственно, они и стали вдохновением для того, чтобы придумать «Корюшку в шоколаде».

На первый взгляд сочетание очень странное, рыба в какао, но кондитер-создатель предлагает не торопиться с выводами. Одним из первых вкус оценил корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Набережные, прогулки по каналам, уличные художники и сувениры. Для гостей города — самая петербургская рыба, корюшка. Но ни в жареном, ни в свежем виде с собой ее не увезешь. Петербуржцы изобрели новый и уже зарегистрированный бренд — корюшку в шоколаде.

«Я как сподвижница всего нового, как новатор — я бы, наверное, рискнула, но сначала эту корюшку в шоколаде попробуют специально обученные люди», — сказала Екатерина Великая.

Жители и гости Северной столицы также поделились своими первыми впечатлениями.

— Запах есть какой-то, но в целом прикольною

— Я не такой любитель шоколада, но такой бы я ел, утром бы ел особенно.

— Пахнет как кошачьи или собачьи консервыю

— Вот это послевкусие… Огуречно-корюшное.

— Будто старый носок.

— Какая-то ерунда, если честно, ха-ха.

Итак, корюшка в шоколаде, плитка увесистая, 200 граммов. На оборотной стороне интересные факты о корюшке, под номером один — то, что сам Петр I называл корюшку царь-рыбой. Самое интересное — это состав: какао, масло, сахар, корюшка, лук, морковь, соль, черный перец. Что ж, настало время дегустации.

Готовится все по семейному рецепту. Корюшку маринуют на несколько суток, потом извлекают кости и прочие несъедобные части, делают суфле, которое обезвоживают. Полученную массу измельчают и смешивают с шоколадом. Вуаля. Видимо, это некий ответ распиаренному дубайскому шоколаду с фисташками.

Объемы производства пока сравнительно небольшие, около четырех тысяч плиток в месяц. Цена — около 1200 рублей.

«Из Питера кроме впечатления о белых ночах и разведенных мостах вести-то особо и нечего. У нас много чего замечательного, но съедобных сувениров нет», — сказал предприниматель Евгений Пен.

Какой может быть реакция организма — мы узнали у врачей. Если коротко — все зависит от индивидуальных особенностей гурмана.

«На такое сочетание, возможно, например, диарея, либо какие-то спазмы в животе. Все это, конечно, очень индивидуально. Плюс надо понимать, что если у человека есть аллергия на морепродукты, на рыбу, конечно же, добавление шоколада еще сверху будет только усиливать и усугублять эти симптомы», — сказала гастроэнтеролог, диетолог, врач общей практики Ксения Хорасева.

Если уж основатель Петербурга уважал корюшку, то и на подарок шоколад с ней вполне сгодится. Ну или можно попробовать самому.