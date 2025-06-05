Женщина промыла нос водой из-под крана и умерла от пожирающей мозг амебы

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 28 0

Жертвой редкого заболевания оказалась 71-летняя жительница Техаса.

Промыла нос: американка умерла от «поедающей мозг» амебы

Фото: EPA/ТАСС

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Жительница американского штата Техас умерла, заразившись амебой Неглерия Фоулера. Другое ее название — пожирающая мозг амеба. Американка промыла нос водопроводной водой на кемпинге для автофургонов. Об этом сообщает телеканал  Fox 8, ссылаясь на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Жертвой редкого заболевания оказалась 71-летняя жительница Техаса. Она не контактировала с открытыми водоемами, однако воспользовалась устройством для промывания носа, заполнив его водой из системы водоснабжения автофургона. Через четыре дня у нее начались лихорадка, головная боль и судороги. Американка скончалась через восемь дней после появления симптомов.

«Если вода, содержащая амебу, попадет в нос и мозг, это может вызвать инфекцию, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМ). Обычно в Соединенных Штатах ПАМ заболевают менее 10 человек в год. Почти все, кто заболевает ПАМ, умирают от него», — заявили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Специалисты департамента здравоохранения штата Техас попытались обнаружить, откуда американка могла заразиться амебой. Было установлено, что личинок одноклеточных нет ни во внутреннем резервуаре автофургона, ни в муниципальной системе водоснабжения кемпинга. Однако, специалисты отметили, что система водоснабжения автофургона не была должным образом продезинфицирована.

В России такие амебы не встречаются, однако в США случаи, пусть и редкие, все же наблюдаются. С 1962 по 2023 год в Штатах было зарегистрировано 164 случая вызываемого Неглерией Фоулера первичного амебного менингоэнцефалита, при этом выжили лишь четыре пациента. Помимо Америки, эти амебы встречаются в Южной Корее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, пропавшую американку нашли живой спустя 63 года. Одри Бакбер жила в штате Висконсин с мужем и двумя детьми. Женщина пропала 7 июля 1962 года.

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