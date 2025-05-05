Пропавшую более 60 лет назад американку нашли живой

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Женщина бросила мужа и двух дочерей, но почему?

Пропавшую 63 года назад американку нашли живой

Фото: Mark Reinstein/ТАСС

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Пропавшую американку нашли живой спустя 63 года. Удивительную историю рассказывает портал The Guardian.

Одри Бакбер жила в штате Висконсин с мужем и двумя детьми. Женщина пропала 7 июля 1962 года.

В тот день, получив зарплатный чек Бакбер вместе с няней, которая обычно присматривала за ее дочерьми отправилась по делам в соседний город. В какой-то момент женщина и няня разминулись. Больше Бакбер никто не видел.

Британское издание отмечает, что женщина могла сбежать от супруга, который время от времени ее бил и даже угрожал убийством. По крайней мере, известно, что накануне своего исчезновения она написала на мужа в заявление в местную полицию.

Бакбер нашли только сейчас. Отыскать женщину удалось детективу Айзеку Хэнсону, хотя, если быть точным, она сама вышла на сыщика, когда узнала, что он ее разыскивает. Хэнсон разговаривал с Бакбер по телефону почти час и, по его словам, убедился в том, что 82-летняя женщина счастлива и не желает о решении сбежать.

Ранее 5-tv.ru писал, что британского путешественника нашли насмерть замерзшим в поле.

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