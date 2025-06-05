«Настораживает выражение лица мужа»: Боня едко высказалась о свадьбе Бородиной

Бывшая ведущая «Дома-2» вышла замуж 3 июня.

Блогер Виктория Боня едко прокомментировала свадьбу своей бывшей приятельницы Ксении Бородиной. Предметом критики она выбрала новоиспеченного мужа телеведущей, а точнее, его взгляд. По ее мнению, он похож на маньяка.

«Ксения Бородина вышла замуж. Мы ее поздравляем! Меня одну настораживает выражение лица мужа? Девочки, я столько криминалистики посмотрела за долгие годы. Что-то мне кажется, что я где-то видела такие „улыбки“, а взгляд… Я переживаю! Давайте обсудим», — прокомментировала Виктория Боня в личном блоге.

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова 3 июня 2025 года. Они познакомились прошлым летом 2023-го на съемках реалити-шоу. Новый избранник телеведущей младше ее на шесть лет.

Это далеко не первый брак для Бородиной. В 2008-м она вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова. Через год у пары родилась дочь Мария. В 2011-м Бородина и Будагов развелись, а спустя четыре года телеведущая стала женой во второй раз, связав себя узами брака с Курбаном Омаровым. Однако личная жизнь не сложилась, и в 2021 году пара развелась. От этого брака у Ксении осталась дочь Теона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на телеведущую и блогера Викторию Боню оформили протокол за пропаганду наркотиков. Как сообщила ее представитель, поводом стал сайт бывшего партнера Бони, который позже оказался в чужих руках.