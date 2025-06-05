«Настораживает выражение лица мужа»: Боня едко высказалась о свадьбе Бородиной

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 18 0

Телеведущая Виктория Боня насторожена взглядом нового мужа Ксении Бородиной

«Настораживает выражение лица мужа»: Боня едко высказалась о свадьбе Бородиной

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшая ведущая «Дома-2» вышла замуж 3 июня.

Блогер Виктория Боня едко прокомментировала свадьбу своей бывшей приятельницы Ксении Бородиной. Предметом критики она выбрала новоиспеченного мужа телеведущей, а точнее, его взгляд. По ее мнению, он похож на маньяка.

«Ксения Бородина вышла замуж. Мы ее поздравляем! Меня одну настораживает выражение лица мужа? Девочки, я столько криминалистики посмотрела за долгие годы. Что-то мне кажется, что я где-то видела такие „улыбки“, а взгляд… Я переживаю! Давайте обсудим», — прокомментировала Виктория Боня в личном блоге.

Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова 3 июня 2025 года. Они познакомились прошлым летом 2023-го на съемках реалити-шоу. Новый избранник телеведущей младше ее на шесть лет.

Это далеко не первый брак для Бородиной. В 2008-м она вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова. Через год у пары родилась дочь Мария. В 2011-м Бородина и Будагов развелись, а спустя четыре года телеведущая стала женой во второй раз, связав себя узами брака с Курбаном Омаровым. Однако личная жизнь не сложилась, и в 2021 году пара развелась. От этого брака у Ксении осталась дочь Теона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на телеведущую и блогера Викторию Боню оформили протокол за пропаганду наркотиков. Как сообщила ее представитель, поводом стал сайт бывшего партнера Бони, который позже оказался в чужих руках.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-0.35 89.31
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Гаубицы Д-30 уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
«Настораживает выражение лица мужа»: Боня едко высказалась о свадьбе Бородиной
7:00
Хотела удалить полип: врачи спасли женщину, промывавшую кишечник перекисью водорода
6:48
В Чите горит огромный мусорный полигон
6:33
У вокалиста группы a-ha диагностировали болезнь Паркинсона
6:17
Не искушайте судьбу: чем можно заразиться, съев немытые ягоды с грядки

Сейчас читают

Беды армянского коньяка на грузинской таможне: Тбилиси задерживает добро
«О чем говорить?» — возможен ли следующий раунд переговоров с Украиной после терактов
Изобилие и процветание: прогноз Таро на лето 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025