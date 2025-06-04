На Викторию Боню завели дело за пропаганду наркотиков

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

На Викторию Боню завели дело за пропаганду наркотиков

Почему Викторию Боню обвиняют в пропаганде наркотиков

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Пока неизвестно, из-за чего именно составили обвинение.

На телеведущую и блогершу Викторию Боню оформили протокол за пропаганду наркотиков. Как сообщила ее представитель Ольга в разговоре с Газета.ру, поводом стал сайт бывшего партнера Бони, который позже оказался в чужих руках.

По словам Ольги, Виктория ранее сотрудничала с компанией, которой принадлежал домен. После завершения работы с сайтом адрес оказался неиспользуемым.

«История очень банальная. Виктория сотрудничала с компанией, у которой был домен, и когда его перестали использовать им завладели те, кто потом продавал там что-то нелегальное. Вот и вся история», — отметила представительница телеведущей.

Дело о пропаганде наркотиков уже поступило в один из судов на западе Москвы. Материалы пока не раскрывают, чем именно мотивировано обвинение. Заседание назначено на конец июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что после возвращения с Эвереста Виктория Боня едва узнала собственную дочь. Телеведущая рассказала в соцсетях, что за полтора месяца экспедиции Анджелина заметно подросла, сменила стиль и загорела.

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