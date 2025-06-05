На 30% увеличился объем контрафактного машинного масла в России

За три года доля контрафактных запчастей и поддельного машинного масла выросли в России на 30%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка.

Следом — по количеству подделок — идут различные фильтры, свечи зажигания и детали подвески. Причин несколько. Помимо прекращения сотрудничества с иностранными компаниями, на рост фальсификата влияет простота кустарного производства некоторых товаров. И высокий спрос на них.

К примеру, масла и фильтры меняются при каждом техосмотре. Очень много подделок продается на онлайн-площадках. Хотя встретить их можно в обычных магазинах и на станциях техобслуживания. Оригинал и контрафакт иногда лежат на одной полке и под одним товарным знаком.