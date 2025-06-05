Антисанитария и просрочка: почему хотят вернуть проверки в продуктовые и общепит

Инспекторам Роспотребнадзора могут вернуть все полномочия на проверки торговых сетей и общепита без уведомлений и согласований с прокурором.

Роспотребнадзору могут снова разрешить проверки точек общепита и магазинов. Как выяснили «Известия», поправки в закон хотят внести в Госдуме. Сейчас на такие рейды действует мораторий, проводить их можно только после согласования с прокуратурой. Пока новые правила еще не вступили в силу, съемочная группа «Известий» провела свою проверку. Детали — у корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Это опасная ловушка для покупателя, которая может нанести вред здоровью. Как и этот куриный рулет с истекшим сроком годности.

Но запреты и правила в магазине «Верный» грубо игнорируют. Сюда мы заглянули вместе с общественниками и обнаружили целый ряд серьезных нарушений. На наших глазах персонал мясного отдела, пренебрегая всеми санитарными нормами, в авральном режиме очищал рабочую зону химикатами, попутно убирая мусор. В хлебном отделе дела не лучше.

Вот здесь лежат заготовки, видимо, давно лежат. Здесь же над ними висит мухоловка с насекомыми, а ниже, наверное, чтобы добивать оставшихся, стоит банка с дихлофосом. Отличный ингредиент для свежей выпечки, но администратор наотрез отказалась делиться «рецептом».

Вот в супермаркете «Спар» повара обходятся без химии, судя по кухне, им вообще нет дела до уборки. Меню здесь особое: пицца явно с несвежей колбасой, салаты, замешанные в грязной посуде, и позавчерашняя сдоба.

Такое отношение к покупателям и к работе в целом во многом связано с действующим мораторием на проверки. Он был введен как мера поддержки бизнеса в марте 2022 года.

«Мораторий повлиял и не в лучшую сторону. Мы освободили бизнес от избыточных проверок, но, к сожалению, бизнес не стал более ответственным», — рассказала эксперт по качеству и безопасности продукции объединения «Потребители России» Инна Коваленко.

Получив свободу, компании попросту перестали соблюдать даже базовые требования, полностью переключившись на экономию в ущерб качеству и здоровью потребителей.

«Речь идет о соблюдении температурных, влажностных режимов, загрязнения, требований к персоналу, наличии медицинского освидетельствования, медицинских книжек», — отметил председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Остановить этот беспредел сложно. Роспотребнадзор, чьи полномочия сильно урезаны, может проверять лишь при угрозе жизни или с одобрения прокуратуры.

Цех собственной продукции под магазином «Магнолия» на Кастонаевской — зрелище не для слабонервных. Сотрудники в старой рваной одежде и без перчаток пакуют хлеб для прилавков, а вокруг полная антисанитария: грязь на полу и столах, горы кассовой ленты.

Мы уже показывали это общежитие. Но вот чудеса: Роспотребнадзор, согласно официальному письму, не смог найти этот хостел для сотрудников «Магнолии». Инспекторы здесь — гости редкие: последний плановый их визит был в феврале, когда и выписали протокол за антисанитарию и наличие насекомых. За несколько месяцев ничего не изменилось.

Чтобы не дать супермаркетам превратиться в рассадники заразы, Госдума обсуждает поправки в федеральный закон, возвращающие Роспотребнадзору все полномочия. Инспекторы смогут выезжать на внеплановые проверки практически по любому поводу, включая сигналы из системы «Честный знак», без уведомлений и согласования с прокурором.

«На сегодняшний день любая информация из системы „Честный Знак“ может служить поводом для проведения проверок», — рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Жалобы потребителей, материалы журналистов и обращения общественников тоже дадут старт проверкам, причем начать их смогут в течение суток. Если Роспотребнадзор вернет себе независимость, внеплановые рейды немедленно охватят торговые сети, общепит и легкую промышленность — отрасли, которые сегодня критически нуждаются в жестком контроле.