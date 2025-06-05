По факту подрыва путей в Воронежской области возбуждено уголовное дело

По факту подрыва железнодорожных путей в Воронежской области было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства происшествия», — уточнили в ведомстве.

Несколько поездов были остановлены в Воронежской области после того, как машинистом одного из составов были обнаружены неполадки на путях на юге региона. Экипаж транспортного средства прибег к экстренному торможению, благодаря чему жертв и повреждений поезда удалось избежать.

Оказалось, что целостность дороги была нарушена взрывным устройством незадолго до отправки поезда.

Железнодорожное полотно было обследовано и восстановлено, а движение поездов возобновлено.

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