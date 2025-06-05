Движение поездов восстановили на поврежденном перегоне в Воронежской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт».

Поврежденные железнодорожные пути в Воронежской области отремонтированы. Движение поездов полностью восстановлено. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт».

Взрывное устройство сработало непосредственно перед прохождением поезда. Как уточнили в ФСБ, машинист применил экстренное торможение. Благодаря этому трагических последствий удалось избежать.

За последние две недели в приграничных с Украиной районах на железной дороге произошло сразу несколько подрывов. 31 мая автомобильный мост обрушился на пути в Брянской области. С обломками столкнулся пассажирский поезд Климово — Москва. Семь человек погибли, более сотни пострадали. А 1 июня из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области. Грузовой локомотив сошел с рельсов. Пострадали три сотрудника РЖД.