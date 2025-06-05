Движение поездов восстановили на поврежденном перегоне в Воронежской области

Эфирная новость 23 0

Движение поездов восстановили на поврежденном перегоне в Воронежской области

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт».

Поврежденные железнодорожные пути в Воронежской области отремонтированы. Движение поездов полностью восстановлено. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт».

Взрывное устройство сработало непосредственно перед прохождением поезда. Как уточнили в ФСБ, машинист применил экстренное торможение. Благодаря этому трагических последствий удалось избежать.

За последние две недели в приграничных с Украиной районах на железной дороге произошло сразу несколько подрывов. 31 мая автомобильный мост обрушился на пути в Брянской области. С обломками столкнулся пассажирский поезд Климово — Москва. Семь человек погибли, более сотни пострадали. А 1 июня из-за подрыва обрушился железнодорожный мост в Курской области. Грузовой локомотив сошел с рельсов. Пострадали три сотрудника РЖД.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.13
0.63 90.66
1.35
Как знаки зодиака готовятся к летнему отпуску

Последние новости

22:45
В ООН назвали угрозы США для завершения конфликта на Украине неэффективными
22:25
Проекты НМГ отметили наградами на IV Национальной премии интернет-контента
22:10
Более 20 детей были госпитализированы с поезда Екатеринбург — Анапа
21:55
Бюджетных мест в московских колледжах станет больше
21:35
Российские бойцы вывозят из Сумской области захваченную западную технику
21:20
«Мы заключили сделку»: Трамп об урегулировании споров с Китаем

Сейчас читают

В отношении блогера Арега Щепихина возбужденно уголовное дело
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025