Российские бойцы вывозят из Сумской области захваченную западную технику

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Танки Abrams и бронетранспортеры MaxxPro стали трофеями ВС РФ на линии фронта

Фото, видео: 5-tv.ru

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Трофеями стали танки Abrams и бронетранспортеры MaxxPro.

Военные цеха разбивают наши бойцы на линии фронта в Сумской области. Несмотря на попытки контратак, российская армия продолжает наступление.

Активные бои идут сразу на нескольких участках. С освобожденной территории бойцы вывозят иностранную технику.

Среди захваченных образцов — два танка Abrams, бронетранспортеры MaxxPro, бронемашина Stryker и ремонтно-эвакуационная машина Challenger британского производства.

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