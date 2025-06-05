Российские бойцы вывозят из Сумской области захваченную западную технику
Танки Abrams и бронетранспортеры MaxxPro стали трофеями ВС РФ на линии фронта
Фото, видео: 5-tv.ru
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Трофеями стали танки Abrams и бронетранспортеры MaxxPro.
Военные цеха разбивают наши бойцы на линии фронта в Сумской области. Несмотря на попытки контратак, российская армия продолжает наступление.
Активные бои идут сразу на нескольких участках. С освобожденной территории бойцы вывозят иностранную технику.
Среди захваченных образцов — два танка Abrams, бронетранспортеры MaxxPro, бронемашина Stryker и ремонтно-эвакуационная машина Challenger британского производства.
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