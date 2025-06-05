Путин поддержал идею о продвижении русского языка наццентрами «Россия»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Глава государства отметил важность этого направления.

Путин поддержал идею о продвижении русского языка наццентрами «Россия»

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложение о популяризации русского языка через деятельность филиалов Национального центра «Россия».

С такой инициативой выступила Елена Ямпольская, советник президента РФ, в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в области поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

«Предлагаем в Национальном центре „Россия“, который создан в соответствии с вашим указом, а равно и в его будущих филиалах предусмотреть пространства, посвященные русскому языку», — заявила Ямпольская.

Елена Ямпольская предложила создать во Владивостоке пространство, где планируется открыть филиал НЦ «Россия».

Владимир Путин поддержал эту идею, подчеркнув ее значимость. Он заверил, что сделает все возможное для поддержки этого проекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию организации, которая будет заниматься продвижением русского языка в мире. Он также сообщил, что поручит своим подчиненным из администрации президента и правительства Российской Федерации детально проработать этот вопрос и оказать проекту необходимую поддержку.

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