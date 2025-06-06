Очередная попытка теракта: что известно о подрыве железной дороги в Воронежской области

Более семи тысяч пассажиров, которые сегодня в поездах ехали на южные курорты России, были вынуждены сделать длительные остановки на промежуточных станциях из-за теракта в Воронежской области. Диверсанты подорвали пути, и за последние дни это уже как минимум третья попытка.

И самое существенное, что целью всегда становятся объекты гражданской инфраструктуры и пассажирские поезда. А задача — как можно больше жертв. То есть агенты украинской службы безопасности действуют как настоящие террористы. Все доказательства у корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Очередная попытка теракта и снова удар по мирным. Снова железнодорожные пути. На этот раз в Воронежской области. Подрыв. Без пострадавших обошлось только благодаря машинисту.

«В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить», — говорится в сообщении ФСБ.

Диверсанты пытались пустить под откос состав Калининград — Адлер. В поезде было больше 500 человек, чуть ли не половина — дети. На отдых к морю они теперь приедут с опозданием. Из-за теракта задерживаются 26 поездов дальнего следования.

На вокзалах — коллапс. Кто-то ждет отправления уже целый день.

Это ж/д полотно в Воронежской области связывает центральную Россию и Юг. Основная железнодорожная туристическая артерия. В день там проходит по 30 пассажирских составов. Атаку утроили в самый разгар сезона отпусков и каникул. Пытаются навести панику.

«Ж/д маршруты пользуются высокой популярностью, особенно, когда на юге России закрыты множество аэропортов. За летний период примерно перевезут пассажиров около 10-11 миллионов человек», — отмечает руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

За последнюю неделю в нашей стране произошла целая серия терактов. Их целью были — исключительно мирные жители и транспортные объекты. Подрывы ж/д путей и двух мостов в Курской и Брянской области. В последней погибли семь человек, еще 113 пострадали. Как выяснило следствие, решение атаковать принималось в Киеве.

«Со стороны международного права все эти взрывы, которые прошли на нашей территории, трактуются как терроризм. Однозначно. И другого толкования быть не может. И по всем законам надо уже признать Украину террористическим государством», — заявил ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов.

Крымский мост на этой неделе тоже был атакован СБУ. Даже если диверсия, как эта, провалилась, Украина будет пытаться выжать из нее максимальный медиа эффект.

«В этом и смысл теракта — сделать так, чтобы в обществе максимально вызвать недовольство. Мы понимаем, что и случай приостановки железнодорожного сообщения на южном направлении, регулярная остановка движения по крымскому мосту — тоже одно из самых оживленных турнаправлений. Используется как болевая точка, где можно насолить гражданам РФ», — считает политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Сейчас железнодорожные пути в Воронежской области уже отремонтированы. Поезда пошли, движение по расписанию восстанавливается. А вот реакции международного сообщества на этот теракт — никакой. Так же как делают вид, что не видят все остальные террористические атаки киевского режима.