ИИ внедрили в школы: нейросеть следит за поварами и проверяет контрольные работы

Такой эксперимент по внедрению современных технологий проводят в трех образовательных учреждениях Петербурга.

Искусственный интеллект (ИИ) пришел на помощь школам Петербурга. В трех учебных заведениях проводят эксперимент по внедрению современных технологий. Где-то нейросеть проверяет контрольные работы, а где-то следит за поварами в столовой. Нововведения оценил корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Шумная толпа заполняет школьную столовую, все разговоры про искусственный интеллект. Под его чутким контролем теперь готовится завтрак для воспитанников летнего лагеря.

«Да-да, Скайнет вживили в голову, как вы догадались? Насколько я понимаю, тут нам готовят все-таки повара, но следит за этим ИИ, чтобы не было — соль и сахар перепутали или еще что-то в этом духе», — сказал школьник Михаил.

За рецептурой нейросеть пока не следит — это перспектива ближайшего года. Но вот за внешним видом сотрудников приглядывает.

Здесь пролегает незримая разделительная черта — ход на пищеблок закрыт для людей без санитарной книжки, не прошедших должный медицинский осмотр. И за этим следит электронный глаз, и не один.

Пилотный проект в этой школе поначалу несколько смущал работников столовой, но ничего — привыкли.

«XXI век, ко всему привыкаешь. И, честно говоря, так как я заведующая, мне даже удобнее, что стоят камеры, так как у нас производство очень большое — и мне за каждым не уследить, а так очень выручает», — говорит заведующая производством школы № 455 Татьяна Байкова.

И особенно радуется школьное руководство — ведь теперь есть моментальная обратная связь.

«Если происходит какое-то нарушение, то мы через 2-3 минуты об этом узнаем и можем его исправить», — говорит директор школы № 455 Любовь Зимина.

Больше никаких холодных макарон. Под строгим контролем скоро будет еще и время выдачи готовых блюд.

Серверы расположены в здании комбината социального питания, там же нейросеть учили работать с нуля.

«Начали сбор информации, видео, фотографий — показывали, как правильно работать и как неправильно. Он, как и ребенок, совершает ложно-положительные ошибки. Например складка на коже на шее может показаться ему ювелирным украшением. Или складка на пальце может показаться кольцом», — говорит заместитель генерального директора комбината и социального питания Ирина Курчанова.

В лицее имени Лермонтова пошли еще дальше. Искусственному интеллекту досталась вся рутинная работа по обработке Всероссийских проверочных работ.

«Проверка одного класса примерно занимала часа 3-4, это только проверка, а внести данные у нас тоже занимало четыре часа, иногда и больше, а сейчас мы очень сильно сократили это время, я бы сказал, раз в десять», — говорит методист лицея № 280 Алексей Стороженко.

Если живой человек, который еще и может ошибиться, тратит на проверку каждой работы примерно по три минуты, то нейросеть — всего две секунды. Но и этому электронный интеллект пришлось обучать. К примеру, два стоящих рядом нуля он мог принять за цифру восемь.

«Вяли отсканированные листы ВПР с ошибками и пометили, что это надо не понимать как единичка, это как семерка. И провели исследование, что лучше писать гелевой черной ручкой — она контрастнее и ярче», — говорит доцент факультета прикладной информатики университета ИТМО, кандидат технических наук Дмитрий Федоров.

ИИ уже освободил от однообразной и утомительной работы учителей трех петербургских школ. Учитывая загрузку педагогов, такой помощи наверняка будут рады и в других учебных заведениях. И не только в Петербурге.