Автобус с детьми перевернулся под Хабаровском

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 30 0

Предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозной системы транспортного средства.

Автобус с детьми перевернулся под Хабаровском

Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

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Семь детей пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса в Хабаровском районе. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозной системы автобуса. Пострадавших госпитализировали с ушибами. Всего в салоне автобуса находились 30 детей, которые направлялись на экскурсию.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ребенок погиб в результате ДТП в центре Москвы. Наезд на несовершеннолетнего совершил водитель автомобиля из службы каршеринга.

Мальчик пересекал проезжую часть на механическом самокате на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм он скончался на месте.

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