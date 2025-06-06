Автобус с детьми перевернулся под Хабаровском
Предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозной системы транспортного средства.
Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края
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Семь детей пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса в Хабаровском районе. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозной системы автобуса. Пострадавших госпитализировали с ушибами. Всего в салоне автобуса находились 30 детей, которые направлялись на экскурсию.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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