Том Круз внесен в Книгу рекордов Гиннесса за роль в фильме «Миссия невыполнима»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Актер часто обходится без дублеров. В том числе, когда прыгает с горящим парашютом — за это его и наградили.

Том Круз внесен в Книгу рекордов Гинесса за роль в фильме «Миссия невыполнима»

Фото: Кадр из к/ф «Миссия: невыполнима 3», реж. Джей Джей Абрамс, 2006 г.

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Американский актер Том Круз внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом говорится на сайте проекта.

Стать рекордсменом звезде помогла роль в популярной серии фильмов «Миссия невыполнима». В частности, в книгу Гиннесса Круз попал как человек, совершивший наибольшее количество прыжков с горящим парашютом.

Рекордный дубль был снят на съемках последней части франшизы. Всего же актер прыгал с парашютом в огне 16 раз.

Том Круз известен тем, что часто выполняет трюки без дублера, причем не только в кино. Однажды он продемонстрировал свои таланты во время церемонии закрытия Олимпийских игр во Франции — когда эстафета была передана США. Об этом писал 5-tv.ru.

Актер спустился на поле стадиона с неимоверной высоты на тросе, почти как в картине «Миссия невыполнима». Забрав олимпийский флаг, актер покинул парижский стадион верхом на мотоцикле. Покатавшись по ночному Парижу, он зарулил в военный самолет и затем, спустя какое-то время, выпрыгнул из него с парашютом, приземлившись, внезапно, прямо над надписью Hollywood в Лос-Анджелесе. Тут, конечно, не обошлось без монтажа, но было зрелищно.

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Том Круз внесен в Книгу рекордов Гиннесса за роль в фильме «Миссия невыполнима»

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