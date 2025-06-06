Том Круз внесен в Книгу рекордов Гиннесса за роль в фильме «Миссия невыполнима»

Американский актер Том Круз внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом говорится на сайте проекта.

Стать рекордсменом звезде помогла роль в популярной серии фильмов «Миссия невыполнима». В частности, в книгу Гиннесса Круз попал как человек, совершивший наибольшее количество прыжков с горящим парашютом.

Рекордный дубль был снят на съемках последней части франшизы. Всего же актер прыгал с парашютом в огне 16 раз.

Том Круз известен тем, что часто выполняет трюки без дублера, причем не только в кино. Однажды он продемонстрировал свои таланты во время церемонии закрытия Олимпийских игр во Франции — когда эстафета была передана США. Об этом писал 5-tv.ru.

Актер спустился на поле стадиона с неимоверной высоты на тросе, почти как в картине «Миссия невыполнима». Забрав олимпийский флаг, актер покинул парижский стадион верхом на мотоцикле. Покатавшись по ночному Парижу, он зарулил в военный самолет и затем, спустя какое-то время, выпрыгнул из него с парашютом, приземлившись, внезапно, прямо над надписью Hollywood в Лос-Анджелесе. Тут, конечно, не обошлось без монтажа, но было зрелищно.