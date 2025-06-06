«Никогда не сдаешься»: Ковальчук раскрыла срок своих отношений с Харламовым

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Ковальчук рассказала о продолжительности отношений с Харламовым

«Никогда не сдаешься»: Ковальчук раскрыла срок своих отношений с Харламовым

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Пара официально состоит в браке с июня прошлого года.

Актриса Катерина Ковальчук проговорилась о том, что ее отношения с юмористом Гариком Харламовым начались пять лет назад. Об этом она упомянула в посте-поздравлении супруга с годовщиной свадьбы. Внимательные подписчики заметили, что во время романа с Ковальчук шоумен был женат на актрисе Кристине Асмус.

«Год, как мы муж и жена. И пять лет, как идем вместе. Когда находишь то самое — никогда не сдаешься», — поделилась супруга Харламова в своем блоге.

Она сопроводила пост свадебными фотографиями. Официальная роспись пары состоялась 6 июня 2024 года. 7 августа торжество отгуляли в элитной подмосковной резиденции с минимальным количеством гостей.

О романе Катерины и Гарика стало известно в сентябре 2021 года. Пара познакомилась на съемках в сериале «Гусар» в начале 2020 года. До этого Харламов семь лет был женат на Асмус. В браке у них родилась дочь Анастасия. О своем расставании они объявили в июне 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Харламов и Ковальчук чуть не разругались из-за ревности в эфире одного развлекательного шоу.

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