«Я люблю Ляйсан»: Харламов и Ковальчук чуть не разругались из-за ревности

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Харламов приревновал Ковальчук в эфире шоу

Харламов ревнует Ковальчук

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Вместе артисты сидели в жюри, когда произошел спорный момент.

В эфире шоу юморист Гарик Харламов приревновал свою супругу, актрису Катерину Ковальчук. Об этом сообщает издание Starhit.ru.

Суть передачи заключается в том, что звезда «Comedy Club» оценивает юмористические выступления участников совместно с телеведущим Тимуром Батрудиновым. В одном из выпусков рядом с Харламовым присутствовала его супруга. Ковальчук не сдержала эмоций от выступающего комика Антона Иванова и призналась ему в любви.

«Я так давно не смеялась! Я что-то не то сказала? Антон, я тебя очень люблю!» — выкрикнула Катерина.

Сначала Харламов опешил от такой реакции супруги, но не растерялся и ответил.

«Здорово! А я тогда люблю Ляйсан! Вот это шоу!» — отшутился он от реплики жены.

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках сериала «Гусар», которые стартовали в 2020 году. Отношения пары поверялись на прочность несколько раз — артисты расставались и сходились. А затем летом прошлого года сыграли свадьбу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катерину Ковальчук заподозрили в беременности.

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