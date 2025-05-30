«Я люблю Ляйсан»: Харламов и Ковальчук чуть не разругались из-за ревности
Харламов приревновал Ковальчук в эфире шоу
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
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Вместе артисты сидели в жюри, когда произошел спорный момент.
В эфире шоу юморист Гарик Харламов приревновал свою супругу, актрису Катерину Ковальчук. Об этом сообщает издание Starhit.ru.
Суть передачи заключается в том, что звезда «Comedy Club» оценивает юмористические выступления участников совместно с телеведущим Тимуром Батрудиновым. В одном из выпусков рядом с Харламовым присутствовала его супруга. Ковальчук не сдержала эмоций от выступающего комика Антона Иванова и призналась ему в любви.
«Я так давно не смеялась! Я что-то не то сказала? Антон, я тебя очень люблю!» — выкрикнула Катерина.
Сначала Харламов опешил от такой реакции супруги, но не растерялся и ответил.
«Здорово! А я тогда люблю Ляйсан! Вот это шоу!» — отшутился он от реплики жены.
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук познакомились на съемках сериала «Гусар», которые стартовали в 2020 году. Отношения пары поверялись на прочность несколько раз — артисты расставались и сходились. А затем летом прошлого года сыграли свадьбу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катерину Ковальчук заподозрили в беременности.
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