Суд арестовал редактора URA.RU Аллаярова до 4 августа по делу о даче взятки

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 16 0

Ранее в офисе агентства прошли обыски.

Редактора URA.RU Аллаярова арестовали за дачу взятки

Фото: Ленинский районный суд г.Екатеринбурга

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Редактора информационного агентства URA.RU Дениса Аллаярова задержали в Екатеринбурге. Он проходит по делу о даче взятки должностному лицу. Это сообщил корреспондент 5-tv.ru из Ленинского районного суда города.

Источник отметил, что редактор передавал деньги бывшему сотруднику полиции Андрею Карпову. При этом должностное лицо по совместительству является Аллаярову дядей. Представители URA.RU рассказали, что редактора обвиняют в даче взятки в размере 20 тысяч рублей.

В офисе редакции агентства и квартирах некоторых сотрудников следственный комитет РФ провел обыски 5 июня. Аллаярова задержали вечером того же дня. По словам URA.RU, следователей также интересовали источники происхождения информации о криминальных событиях в Свердловской области. Из офиса изъяли документацию и технику.

URA.RU было основано в 2006 году. В основном агентство освещает новости Уральского федерального округа и Пермского края.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в редакции информационного агентства URA.RU прошли обыски. Также обыски прошли в квартирах некоторых журналистов редакции.

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