Не пропускали восемь матчей: сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией

Встречу национальной команды посетили 45 638 зрителей.

Футболисты сборной России сыграли вничью в товарищеском матче с командой Нигерии. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники».

Встреча, которая прошла в пятницу вечером, завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили футболисты соперника: Семи Аджайи отправил мяч в свои ворота на 27-й минуте, а во втором тайме счет сравнял Толу Арокодаре. Игру национальной команды посетили 45 638 зрителей.

Команда Валерия Карпина провела третий товарищеский матч в 2025 году. В марте сборная России встречалась с Замбией и Гренадой. Обе игры закончились разгромными победами россиян со счетом 5:0.

Сборная России по футболу впервые с октября 2023 года пропустила впервые пропустила гол. Предыдущие восемь матчей национальная команда сохраняла свои ворота на замке и забила 44 гола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как петербургский «Зенит» отметил 100-летие клуба с момента основания. «Сине-бело-голубые» провели матч легенд, на поле вышли прославленный футболисты прошлого.