Минобороны Франции сообщило о планах автозавода страны выпускать БПЛА на Украине

Название компании пока не названо.

Во Франции один из крупных автопроизводителей совместно с оборонной компанией планирует запустить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Его слова приводятся газетой Le Monde.

Он отмечает, что такое партнерство «совершенно беспрецедентно».

«Крупная французская автокомпания, я не буду называть ее название, потому что они сами объявят об этом, объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны», — приводит слова Лекорню газета.

Политик добавил, что выгоду от производства беспилотников должна получить не только украинская сторона, но и французская армия. Благодаря этому военных страны будут обеспечивать постоянной тактической и оперативной подготовкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Франция усилила давление на Российскую Федерацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.