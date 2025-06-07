Минобороны Франции сообщило о планах автозавода страны выпускать БПЛА на Украине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

Минобороны Франции сообщило о планах автозавода страны выпускать БПЛА на Украине

Минобороны Франции сообщило о планах автозавода страны выпускать БПЛА на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Martin Schutt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Название компании пока не названо.

Во Франции один из крупных автопроизводителей совместно с оборонной компанией планирует запустить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню. Его слова приводятся газетой Le Monde.

Он отмечает, что такое партнерство «совершенно беспрецедентно».

«Крупная французская автокомпания, я не буду называть ее название, потому что они сами объявят об этом, объединит усилия с французской оборонной компанией из сектора малого и среднего бизнеса, на базе которой мы оснастим производственные линии на Украине, чтобы иметь возможность производить дроны», — приводит слова Лекорню газета.

Политик добавил, что выгоду от производства беспилотников должна получить не только украинская сторона, но и французская армия. Благодаря этому военных страны будут обеспечивать постоянной тактической и оперативной подготовкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Франция усилила давление на Российскую Федерацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Начинают с машины: как проверяют рыбу на городских ярмарках Москвы
16:20
«Музыка — универсальный язык»: SHAMAN рассказал о песне для «Интервидения»
16:10
В Петербурге воры ограбили четыре магазина одной сети за два часа
15:50
Минобороны: РФ готовит еще четыре эшелона по 1200 тел для обмена с Украиной
15:32
Минобороны Франции сообщило о планах автозавода страны выпускать БПЛА на Украине
15:10
В Новосибирске трое мужчин напали на съемочную группу РЕН ТВ с палками

Сейчас читают

Москва готовится: тропический ливень обрушился на Подмосковье
Сергею Жукову не давали в детстве смотреть сцены с поцелуями по телевизору
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025