Также заслуженный артист России поделился впечатлениями от работы с продюсером Максимом Фадеевым.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал 5-tv.ru о своем выступлении на конкурсе «Интервидение», а также поделился опытом работы с продюсером Максимом Фадеевым.

SHAMAN рассказал, что он всегда поет песню «Танцы на стеклах» Фадеева, стоя босиком на настоящих осколках.

«Если вы были хоть на одном моем концерте, то знаете, что она с первых нот совершенно меняет атмосферу в зале», — рассказал SHAMAN за кулисами церемонии «Премия МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

Он также отметил неповторимость музыкального стиля Фадеева и охарактеризовал работу с ним как вдохновляющую и способствующую профессиональному росту.

Касательно композиции «Прямо по сердцу», с которой он выступит на «Интервидении», SHAMAN отметил, что именно такой репертуар соответствует духу конкурса: «немного неземной, но с нашим русским размахом». Он выразил искреннюю уверенность в силе этой композиции.

«Музыка — это универсальный язык, ей не нужны переводчики. Музыка способна выразить то, что никак не сказать словами, но о чем невозможно молчать», — сказал SHAMAN, отвечая на вопрос, поймут ли иностранные слушатели песню на русском языке.

Исполнитель выразил желание, чтобы произведения русских композиторов звучали и находили отклик в сердцах людей по всему миру.

«Наша конкурсная песня получилась удивительно нежной и очень искренней. Я уверен, что она достучится до каждого сердца на планете», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN раскрыл подробности предстоящей свадьбы с Мизулиной.