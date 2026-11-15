«У меня есть маленькая тайна»: певец SHAMAN признался в неизлечимой зависимости

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 59 0

Артист привык к хейту и сплетням вокруг своего имени, но одна часть его жизни не меняется, несмотря ни на что.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Певец SHAMAN назвал народную любовь своей тайной и неизлечимой зависимостью

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал «бредом чистой воды» сплетни о себе. По его словам, особенно много едких комментариев и слухов стало появляться с 2022 года, и они не прекращаются до сих пор.

«Я это воспринимаю так, что если о тебе говорят, причем говорят за твоей спиной, причем взрослые мужики зачастую, солидные мужики, состоявшиеся и состоятельные, значит, ты вызываешь интерес», — заявил певец на концерте «Ээхх, разгуляй!».

SHAMAN признал, что стал «триггерным» и «бесячим» персонажем на российской сцене. Он также отметил, что чувствовал к себе подобное отношение и до большой волны популярности, хлынувшей в 2022 году с выходом песен «Встанем» и «Я русский». Это происходило и когда артист участвовал в телевизионных проектах («Фактор А», «Голос». — Прим. ред.).

«Столько было, Господи! Все хейтерские каналы откройте, вот любая, любая сплетня про меня — это бред чистой воды… Но как только человек, минут 10—15 там потрындим, пообщаемся, он такой: «Я не знал, что ты, оказывается, такой», — добавил Дронов.

Исполнитель подчеркнул, что не стремится утихомирить хейтеров и не вмешивается в обсуждения. И если ему захочется, критики сами узнают, какой он на самом деле человек. Единственное, в чем SHAMAN решил признаться, это его зависимость.

«У меня есть маленькая тайна. У меня есть зависимость, с которой я даже если бы не захотел, я бы с ней не справился. Я могу озвучить эту зависимость — народная любовь», — заключил певец.

В одном SHAMAN прав на 100% — любое его действие вызывает мгновенную бурную реакцию. Так, ролик с его упражнениями вызвал волну критики в соцсетях. Надев тельняшку, артист решил на личном примере показать важность здорового образа жизни и отжался девять раз.

В комментариях пользователи писали, что он недожал и по количеству, и по технике. Некоторые также припомнили ему «поцелуй» с Байкалом, а один из комментаторов назвал упражнение «школьными отжиманиями, как у девочки в седьмом классе».

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