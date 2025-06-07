«Есть свои интересы: избранный президент Польши против вступления Украины в ЕС

Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов 2 июня.

Против вступления Украины в Европейский союз (ЕС) выступил избранный президент Польши Кароль Навроцкий. Об этом лидер страны рассказал в интервью венгерскому Youtube-каналу Mandiner.

«Я против вступления Украины в Евросоюз на данный момент», — заявил он.

Навроцкий добавил, что, несмотря на эту позицию, стране нужно поддерживать Украину в стратегическом и геополитическом направлениях. Такой подход требует повторения ключевых методов ЕС к России как к якобы «угрозе» для региона.

Политик отметил, что правительство Незалежной должно с пониманием отнестись к тому, что у некоторых европейских стран «есть свои интересы» и они должны быть соблюдены. В пример он привел Польшу и Венгрию. Навроцкий добавил, что он гордится Украиной и хочет найти компромисс в этом вопросе.

Избирательная комиссия Польши 2 июня утвердила победу Кароля Навроцкого во втором туре. Он набрал 50,89% голосов, а его соперник, мэр Варшавы и кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — 49,11% голосов.

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