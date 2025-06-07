Генерал Зорин: передача Украине тел погибших боевиков ВСУ не состоялась

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 50 0

Россия готова приступить к выполнению этой гуманитарной миссии незамедлительно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александра Мостовая; 5-tv.ru

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Генерал-лейтенант Александр Зорин, представляющий российскую сторону на переговорах, сообщил журналистам, что передача тел погибших украинских военных, которая должна была состояться 7 июня, не состоялась.

По словам Зорина, сотрудники России в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, доставили к месту обмена первую группу тел украинских солдат, погибших в ходе боевых действий.

«Это 1212 тел погибших. В соответствии с согласованным в Стамбуле графиком мы выполнили эту задачу. К сожалению, с украинской стороны на нас никто не вышел. Акция не состоялась», — подчеркнул Зорин.

Он также подчеркнул, что Россия готова приступить к выполнению этой гуманитарной миссии незамедлительно.

«Мы готовы работать прямо сейчас, потому что тела находятся в непосредственной близости от места обмена», — уточнил Зорин.

В этот же день Владимир Мединский, занимающий должность помощника президента Российской Федерации, сообщил, что украинская сторона неожиданно отложила на неопределенный срок процедуру передачи тел погибших военнослужащих и процесс обмена военнопленными.

Позднее Александр Фомин, занимающий пост заместителя министра обороны Российской Федерации, сообщил, что Россия ранее направила Украине предложение о передаче тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины и была готова приступить к выполнению договоренностей уже на этой неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Фомин, который занимает должность заместителя министра обороны, заявил, что участники украинской контактной группы не явились на место встречи. По его словам, представители Киева не предоставили российской стороне информацию о причинах задержки мероприятия.

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