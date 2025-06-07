В МИД РФ назвали манипуляцией договоренностями отказ Киева принять тела военных

По словам дипломата, киевский режим демонстрирует цинизм по отношению к человеческим жизням.

Украинская сторона манипулирует договоренностями, достигнутыми в рамках переговоров в Стамбуле. Киевский режим отказывается забрать тела своих погибших боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с 5-tv.ru.

«Заявления, которые они делают, крайне размыты. (Они. — Прим. ред.) никоим образом не объясняют и не дают понимания реальных причин, почему Киев манипулирует этими договоренностями. Вероятнее всего, это продиктовано какими-то внутренними причинами. Киев не обеспечил выполнение обязательств, которые обещал своему же населению», — прокомментировал он.

По словам дипломата, в число таких обязательств могут быть связаны с вопросами социальной защиты семей погибших украинских боевиков. Также причина может заключаться в том, что лидеры киевского режима распространяли ложную информацию среди населения о количестве потерь в СВО. И теперь заявленные цифры расходятся с фактическими.

Мирошник добавил, что за развитием диалога, начатого в Стамбуле, следят не только внутри Украины, но и за ее пределами, во многих столицах других государств. По словам дипломата, Киев не выполняет нормы международного гуманитарного права.

«Именно украинская сторона должна была бы просить передать останки своих погибших военных для того, чтобы захоронить с соответствующими почестями или передать их своим родственникам. Но мы видим ситуацию кардинально иную. Украина не следует нормам международного гуманитарного права и даже отказывается принять гуманитарный жест России», — поделился Мирошник.

Он добавил, что ситуация наглядно демонстрирует отношение властей Незалежной к своим солдатам, их останкам и остальному населению. По его словам, сейчас киевский режим наглядно показывает свой цинизм к человеческой жизни.

В заключение Мирошник отметил, что российская сторона надеется, что Украина все-таки выполнит свои обязательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в рамках договоренностей между Россией и Украиной первый этап обмена военнопленными и передача тел погибших саботируется киевским режимом.