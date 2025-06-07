Пожар на складе с горючей жидкостью в Пушкино локализован

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

МЧС РФ задействовало более 100 сотрудников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зарина Рахманова; 5-tv.ru

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На складе в городе Пушкино, Московская область, где хранились газовые баллоны, поддоны и легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, локализовали пожар. До этого огонь распространился на площадь в 21 тысячу квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, по мере охвата здания огнем группировку сил и средств увеличили до более 100 сотрудников, а также задействовали 27 единиц специальной техники. Силы и средства постепенно наращивались на месте происшествия.

Уточнялось, что пожарно-спасательные подразделения МЧС России по городу Москве были приведены в готовность.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье произошел пожар на складе с горючей жидкостью и газовыми баллонами. Предварительная площадь возгорания составляла 8100 квадратов. Позднее она увеличилась до указанных квадратных метров. К тому же сотрудники МЧС сообщали, что на складе обрушилась кровля на 13 тысячах квадратов. Также, как уточняли специалисты, в устранении очага должны были задействовать лабораторию по замерам воздуха.

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