Национальный мессенджер станет единой цифровой экосистемой для граждан

У нас появилась реальная возможность не просто догнать и перегнать США, а выйти на новый уровень, недоступный ни Соединенным Штатам, ни Евросоюзу. Речь о создании национального супер-мессенджера.

О его функционале рассказал министр цифрового развития на совещании правительства с президентом. За основу возьмут новый проект — мессенджер MAX от VK, то есть бывшего «ВКонтакте», и наполнят его новыми сервисами.

Писать, звонить, отправлять файлы в нем уже можно. Но главной его фишкой, по крайней мере на первом этапе, должна стать интеграция с государственными сервисами, которые уже есть, но на других платформах.

Прежде всего речь о «Госуслугах». Имея подтвержденный профиль, можно будет через мессенджер заказывать справки, выписки, предъявлять документы по требованию, например, паспорт или водительское удостоверение. Или студенческий билет для льготного посещения музея. Можно будет даже подписывать документы, например, договор на оказание медицинских услуг у врача. Но это еще не все, далее планируется интегрировать в мессенджер функционал образовательной платформы «Сферум», к которой подключены учащиеся, их родители, учителя. Кроме, собственно, разговоров о важном в школьной жизни, в супер-мессенджер добавят доступ к электронным журналам и дневникам, чтобы оценки и домашние задания приходили в виде сообщений.

Следующей крупной интеграцией могут стать банки, что позволит делать покупки или оплачивать, например, за услуги ЖКХ там же, по принципу «одного окна». В принципе опции в мессенджере можно добавлять до бесконечности, добавляя билетные кассы, магазины, все что угодно. А дальше начинает работать математика больших чисел. На Госуслугах 120 миллионов пользователей, если мессенджер окажется удобным и популярным, он может быстро стать достойным конкурентом Telegram и WhatsApp, основным сейчас средствам мобильной коммуникации. И это уже вопрос не только удобства, но и национального суверенитета.

«Сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств Правительства — прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера, а для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу. Это чрезвычайно важно», — сказал президент России Владимир Путин.

Свои национальные мессенджеры имеют Япония, Южная Корея, Вьетнам, Китай. Именно китайский WeChat всегда ставят в пример, для образца, каким должен быть подобный проект. Россия достаточно продвинута в вопросах IT, у нас есть все национальные сервисы, которые необходимы: в первую очередь Госуслуги, а также свои нейросети или, как их называют, большие языковые модели, свои маркетплейсы, свои онлайн-кинотеатры и так далее. Идея — объединить это все в одном месте.