«Ощущал чувство вины»: футболист Смолов о семейной жизни после переезда в Краснодар

Спортсмен со своей супругой Кариной Истоминой и маленькой дочерью перебрались на юг России в 2024 году.

Заслуженный мастер спорта РФ Федор Смолов и его жена — диджей Карина Истомина — довольны семейной жизнью после переезда в Краснодар. Об этом футболист рассказал в своем личном подкасте.

В 2024 году семье пришлось уехать в южный город из Москвы после того, как Смолов перешел из столичного «Динамо» в «Краснодар». Хоть это и сопровождалось трудностями из-за смены режима и климата, спортсмен доволен, что теперь может больше проводить время с дочерью Лорой, которая родилась в ноябре 2023 года.

«Я честно могу сказать, что ощущал чувство вины какое-то, потому что времени, проведенного с дочерью, не хватало. В Краснодаре это сполна удалось компенсировать», — отметил он.

Истомина супруга поддержала, хотя ей было непросто поначалу. Из-за другого климата у грудной дочери изменились привычки, она долгое время не могла уснуть без мамы, учитывая, что до этого спокойно засыпала самостоятельно.

Федор также в восторге от того, каково быть отцом. Каждый новый день с Лорой и ее прогресс вызывают у него новые эмоции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Федора Смолова пропали часы за несколько миллионов.