«Ощущал чувство вины»: футболист Смолов о семейной жизни после переезда в Краснодар

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

Футболист Федор Смолов доволен жизнью после переезда в Краснодар

Смолов и Истомина рассказали о семейной жизни в Краснодаре

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсмен со своей супругой Кариной Истоминой и маленькой дочерью перебрались на юг России в 2024 году.

Заслуженный мастер спорта РФ Федор Смолов и его жена — диджей Карина Истомина — довольны семейной жизнью после переезда в Краснодар. Об этом футболист рассказал в своем личном подкасте.

В 2024 году семье пришлось уехать в южный город из Москвы после того, как Смолов перешел из столичного «Динамо» в «Краснодар». Хоть это и сопровождалось трудностями из-за смены режима и климата, спортсмен доволен, что теперь может больше проводить время с дочерью Лорой, которая родилась в ноябре 2023 года.

«Я честно могу сказать, что ощущал чувство вины какое-то, потому что времени, проведенного с дочерью, не хватало. В Краснодаре это сполна удалось компенсировать», — отметил он.

Истомина супруга поддержала, хотя ей было непросто поначалу. Из-за другого климата у грудной дочери изменились привычки, она долгое время не могла уснуть без мамы, учитывая, что до этого спокойно засыпала самостоятельно.

Федор также в восторге от того, каково быть отцом. Каждый новый день с Лорой и ее прогресс вызывают у него новые эмоции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Федора Смолова пропали часы за несколько миллионов.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
«Ощущал чувство вины»: футболист Смолов о семейной жизни после переезда в Краснодар
11:32
Ради экономии: жительница Малайзии каждый день летает на работу на самолете
11:17
Что делать с огарком сретенской свечи после молитвы дома
11:15
Была к такому не готова: за что Анита Цой влепила пощечину будущему мужу
11:00
Российские вертолетчики сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10:45
Боевики ВСУ обстреляли образовательное учреждение в центре Горловки

Сейчас читают

«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
«Крыса, загнанная в угол»: американский удар под дых довел Зеленского до истерики
Будьте осторожны с финансами: прогноз Таро на неделю с 17 по 23 февраля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год