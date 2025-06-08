Бастрыкин предложил создать военный трибунал для украинских преступников

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Бастрыкин: необходимо создать военный трибунал для украинских преступников

Бастрыкин предложил создать военный трибунал для украинских преступников

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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По его словам, хорошим примером послужит Нюрнбергский процесс.

Для привлечения украинских преступников к ответственности необходимо создать военный трибунал. Прототипом может послужить Нюрнбергский процесс. Об этом сообщил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью в авторской программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я полагаю, что нужно создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала. Может быть, международный трибунал с участием других государств. И по примеру Нюрнбергского трибунала привлекать их (виновных. — Ред.) к уголовной ответственности», — отметил он.

Бастрыкин добавил, что преступники будут объявлены в международный розыск. При этом, Интерпол не идет на сотрудничество в этом вопросе.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. На нем судили главных нацистских военных преступников, которые были виновны в развязывании Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин назвал теракт в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам.

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