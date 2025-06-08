Сергей Собянин анонсировал цикл масштабных проектов в музеях Москвы

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 16 0

В планах до 2030 года — провести обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других стран.

Сергей Собянин анонсировал цикл масштабных проектов в музеях Москвы

Фото: mos.ru

Москва начинает цикл масштабных международных и национальных проектов на базе городских музеев. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ко Дню города откроем экспозицию „Образ Москвы в русском искусстве“ в павильоне № 1 „Центральный“ на ВДНХ. В нее войдут полотна именитых художников из фондов Русского музея», — отметил мэр Москвы.

В День города впервые с 2012 года откроется часть Останкинского дворца — летней резиденции графа Шереметева: Египетский павильон с галереями и восточный флигель. Там завершается первый этап масштабной реставрации. На выставке «В гостях у графа Шереметева» будет более 370 предметов из фамильной коллекции, в том числе парадные сервизы, осветительные приборы, античную скульптуру.

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» можно посмотреть уникальную коллекцию тканей — ее впервые представит Национальный музей ремесел города Дели. Кроме того, свои шедевры покажут крупнейшие музеи Москвы, Петербурга, а также частные коллекционеры.

На выставке в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ ожидается показ произведений русского авангарда из коллекций музеев Поволжья, неизвестных широкому зрителю.

В планах столицы до 2030 года — провести обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других государств.

В 2026 году к 160-летию со дня рождения художника Василия Кандинского в Москве представят масштабный проект «Кандинский и Скрябин», посвященный творчеству двух великих синестетов.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:33
За гранью реальности: как искусственный интеллект сводит с ума
20:15
Конфликт на грани? Блокировка обмена тел грозит суперэскалацией конфликта
19:59
Сергей Собянин анонсировал цикл масштабных проектов в музеях Москвы
19:43
«Это был конец»: у Оксаны Самойловой публично разошлось платье на ягодицах
19:28
Стихия бушует в столице: во Внуково из-за ливня прорвало крышу
19:05
Захарова указала на возможный запрет НАТО забирать тела ВСУ

Сейчас читают

«И любовь, и страдания»: Федункив объяснила новую волну популярности Кадышевой
«Киски любят ваши песни?» — SHAMAN ответил на провокационный вопрос
«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025