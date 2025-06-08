«Жаль этих женщин»: дочь Заворотнюк ответила на критику своей внешности

По ее мнению, такие люди не находят счастья, а потому и пытаются причинить боль другим.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, ответила на волну негативных комментариев в соцсетях, поделившись двумя диаметрально противоположными мнениями подписчиц.

Одна из них отметила сходство Анны с мамой и пожелала всего хорошего.

«Как вы похожи на вашу маму. Я сегодня на вас подписалась, желаю вам всего самого наилучшего», — написала в комментариях подписчица.

Но другой комментарий прозвучал резко.

«Губы страшненькие. Извините, мама красивее. Старайтесь быть похожей на нее, у вас получится (без страшных губ)», — заявила девушка.

Анна не осталась равнодушной и высказалась открыто. Она пожалела тех, кто тратит время на обидные слова, особенно женщин, ведь по ее наблюдениям именно они чаще всего оставляют такие сообщения. По ее мнению, такие люди сами страдают и не находят счастья, а потому пытаются причинить боль другим.

«Периодически получаю подобные негативные комментарии. Заметила, что в 90% это женщины. И так грустно становится оттого, что кто как не женщины должны понимать друг друга и поддерживать, а еще знать, насколько обидно получать такие комментарии насчет своей внешности. На самом деле жаль этих женщин. Мне кажется, что глубоко в душе они очень несчастны, если занимаются подобным. Наверняка им очень хочется поменять свою жизнь к лучшему, но, скорее всего, не имеют такой возможности. Девочки, любите себя и делайте то, что делает вас счастливыми. Ни на кого не обращайте внимания. Вы прекрасны», — обратилась она к своей аудитории.

Фото, вызвавшее обсуждения, показывает Анну в домашней атмосфере без яркого макияжа и с распущенными волосами. В таких кадрах она предпочитает естественность и напоминает: красота всегда в глазах смотрящего.

Ранее 5-tv.ru писал, что малыш Анны Заворотнюк появился на свет всего за сутки до дня рождения своей знаменитой бабушки.

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