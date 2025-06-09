Мэра Красноярска Логинова задержали по подозрению в получении взятки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Он возглавлял регион с 2022 года.

Мэра Красноярска Логинова задержали по подозрению в принятии взятки

Фото: © РИА Новости/Данил Айкин

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Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в администрации Красноярска проходят обыски после задержания главы города, а также ведутся другие оперативные мероприятия.

Должность мэра Логинов занимал с 2022 года. До этого, с 2017-го был на посту вице-мэра, ранее руководил Советским и Свердловским районами Красноярска, а также работал заместителем руководителя департамента муниципального заказа мэрии и заместителем руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска.

Родился Владислав Логинов в 1967 году в Ачинске.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задержан бывший вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Дома и на работе чиновника провели обыски.

Нестеренко был ответственен за строительную отрасль Краснодарского края. До этого ему пришлось покинуть должность из-за плохих результатов работы и отставании в графике возведения социальных объектов.

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