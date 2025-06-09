Чайная пауза: с какими запретами могут столкнуться офисные сотрудники

За нарушение предписаний руководство вправе наложить дисциплинарные взыскания.

Работодатель может запретить сотрудникам пить чай в офисе. Об этом юрист Ольга Владимирова сообщила РИА Новости.

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте», — рассказала специалист.

Однако крайне важно принять во внимание тот факт, что такое предписание имеет право на существование только в том случае, если у сотрудника есть обеденный перерыв. При отсутствии такового, наложить дисциплинарные взыскание за употребление чая не выйдет. При нарушении этого условия со стороны работодателя, можно смело обращаться в надзорные инстанции и требовать урегулировать неправомерные отношения.

По словам специалиста, действующее законодательство РФ действительно запрещает прием пищи в помещениях, где идет рабочий процесс. Однако, юрист Владимирова также отметила, что для некоторых организаций предусмотрено создание отдельного пространства для приема пищи по санитарным нормам. Это означает, что работодатели обязаны обеспечивать условия для приема пищи трудящихся, что исключает шанс на введения строгих запретов без уважительных оснований.

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