Чайная пауза: с какими запретами могут столкнуться офисные сотрудники

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 40 0

Юрист Владимирова: работодатель имеет право запретить пить чай в офисе

Чайная пауза: с какими запретами могут столкнуться офисные сотрудники

Фото: www.globallookpress.com/Jürgen Pfeiffer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За нарушение предписаний руководство вправе наложить дисциплинарные взыскания.

Работодатель может запретить сотрудникам пить чай в офисе. Об этом юрист Ольга Владимирова сообщила РИА Новости.

«Компания вправе ввести правила поведения в офисе, в том числе запретить пить чай на рабочем месте», — рассказала специалист.

Однако крайне важно принять во внимание тот факт, что такое предписание имеет право на существование только в том случае, если у сотрудника есть обеденный перерыв. При отсутствии такового, наложить дисциплинарные взыскание за употребление чая не выйдет. При нарушении этого условия со стороны работодателя, можно смело обращаться в надзорные инстанции и требовать урегулировать неправомерные отношения.

По словам специалиста, действующее законодательство РФ действительно запрещает прием пищи в помещениях, где идет рабочий процесс. Однако, юрист Владимирова также отметила, что для некоторых организаций предусмотрено создание отдельного пространства для приема пищи по санитарным нормам. Это означает, что работодатели обязаны обеспечивать условия для приема пищи трудящихся, что исключает шанс на введения строгих запретов без уважительных оснований.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мешает бизнесу расти и как это исправить.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:38
Кряквы, огари и лысухи: каких водоплавающих птиц можно встретить в столице
10:29
Красная — опасная: какие проблемы со здоровьем рискуют заработать любители клубники
10:15
Выходных больше, чем будней: в России началась короткая рабочая неделя
10:03
Лекарство против рака: названы неожиданные свойства клубники
9:49
Как в день Иоанна Русского задобрить домового и отгородиться от нечисти
9:37
Чайная пауза: с какими запретами могут столкнуться офисные сотрудники

Сейчас читают

«Мой дом — вся Россия»: SHAMAN ответил на «квартирный» вопрос
На грани? Блокировка обмена тел грозит суперэскалацией конфликта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025