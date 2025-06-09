«Муж годится в сыновья»: Буланова оказалась на грани развода

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 18 0

Буланова: мы с мужем могли развестись

Буланова была близка к разводу и обозначила крайних в своих трудностях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин

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Хейт в сети едва не стоил исполнительнице хита «Мой ненаглядный» неприятностей в личной жизни.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова рассказала, как хейтеры были близки к тому, чтобы сломать ее семью. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

В 2023 году певица вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева, который моложе ее на 19 лет. По этой причине пользователи сети начали высказываться против их союза.

Из-за шквала критики в сторону влюбленных, у пары начались разногласия в отношениях. Татьяна поделилась, что многие говорили об их разнице в возрасте, что «негоже выбирать себе в мужья мужчину, который годится в сыновья». По словам Булановой, именно это и послужило причиной проблем в отношения с избранником. Супруги оказались на грани развода, но все же смогли спасти брак.

Певица отметила что все плохое осталось в прошлом. В нынешнее время ее не интересует мнение окружающих, а хейтеров она воспринимает как часть своей работы.

Для Руднева это первый брак, Буланова же вышла замуж в третий раз. У певицы также есть двое сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица одобрила татуировку 18-летнего сына с названием альбома прямо на лице. По словам артистки, идея ей не близка, но осуждать сына она не собирается.

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