Главное, без мата: Буланова отреагировала на татуировку сына на лице

Никита, которому 18 лет, предпочитает принимать решения самостоятельно.

Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова одобрила татуировку 18-летнего сына с названием альбома прямо на лице. Об этом рассказал 7Дней.ru.

По словам Булановой, идея ей не близка, но осуждать 18-летнего Никиту она не собирается.

«Без комментариев. Главное, что там нет матерных слов. Хоть в этом нормально все», — коротко высказалась певица.

Она также призналась, что узнала о музыкальных амбициях сына одной из последних. Оказалось, Никита не просит помощи у матери и продвигается самостоятельно. Буланова не вмешивается в его карьеру. Сыну, по ее словам, это попросту не нужно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ночью в дверь квартиры сына Татьяны Булановой стучал неизвестный человек, нарушив его покой. По словам молодого человека, к нему домой пришел неадекватный фанат и стал требовать совместное фото прямо в подъезде.

Когда хозяин квартиры попытался прогнать гостя, тот отказался уходить, и между ними возникла потасовка.