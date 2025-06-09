HBO объявила новые имена актеров в сериале по вселенной «Гарри Поттера»

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Съемки начнутся летом 2025 года.

HBO утвердила еще нескольких актеров сериала по «Гарри Поттеру»

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

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HBO продолжает набирать звезд в команду грядущего сериала по культовой вселенной «Гарри Поттера». Как сообщает Variety, к касту присоединились Бел Паули и Дэниел Ригби — они воплотят на экране образ нелюбимых родственников юного волшебника, Вернона и Петуньи Дурслей.

Паули известна зрителям по ролям в фильмах «Дневник девочки-подростка» и «Король Статен-Айленда», а Ригби — по проектам BBC, включая «Я, Джек Райт» и «Том Джонс». Его также можно будет увидеть в будущем сериале «Бегущий по лезвию 2099».

В касте значатся и другие имена. Молли Уизли сыграет Кэтрин Паркинсон («Офис», «IT Crowd»), Драко Малфоя — Локс Пратт, а его отца Люциуса — Джонни Флинн («Эмма», «Гений», «Лауденсэм»).

За сценарий и общий тон сериала отвечает Франческа Гардинер — шоураннер с опытом работы над «Наследниками» и «Убийством Евы». Производство курируют HBO совместно с Warner Bros. Television и Brontë Film and TV.

Съемки стартуют летом 2025 года. Дата премьеры пока держится в секрете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Том Фелтон подтвердил свое участие в театральной постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

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