После стольких лет: Том Фелтон прокомментировал свое возвращение к роли Малфоя

Актер подтвердил свое участие в театральной постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в культовой кинофраншизе о Гарри Поттере, рассказал, почему продолжает с теплотой относиться к волшебной вселенной даже спустя долгие годы после завершения съемок. В беседе с изданием Variety Фелтон признался, что его восхищает то, насколько мощным объединяющим фактором стала история о мальчике-волшебнике.

«Мне посчастливилось путешествовать по миру. Вот я и в Нью-Йорке. И я не видел ничего, что объединяло бы мир больше, чем „Гарри Поттера“. И Джоан Роулинг несет за это ответственность. Так что я невероятно ей благодарен», — заявил актер.

Фелтон активно участвует в проектах, связанных с поттерианой, и скоро вернется к образу Малфоя — на этот раз на театральной сцене. В бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя» он вновь воплотит одного из самых запоминающихся антагонистов волшебного мира. При этом, по его словам, коллега и друг Дэниел Рэдклифф оказывает ему поддержку и помогает адаптироваться к театральному формату.

Кроме того, как сообщает Variety, актер также задействован в новом сериале по вселенной «Гарри Поттера», над которым в настоящий момент работает канал HBO. Проект находится на стадии подготовки.

Ранее, писал 5-tv.ru, анонсировали актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер.