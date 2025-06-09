После стольких лет: Том Фелтон прокомментировал свое возвращение к роли Малфоя

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 24 0

Актер Том Фелтон назвал «Гарри Поттера» уникальным культурным явлением

После стольких лет: Том Фелтон прокомментировал свое возвращение к роли Малфоя

Фото: www.globallookpress.com/Cat Morley

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер подтвердил свое участие в театральной постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в культовой кинофраншизе о Гарри Поттере, рассказал, почему продолжает с теплотой относиться к волшебной вселенной даже спустя долгие годы после завершения съемок. В беседе с изданием Variety Фелтон признался, что его восхищает то, насколько мощным объединяющим фактором стала история о мальчике-волшебнике.

«Мне посчастливилось путешествовать по миру. Вот я и в Нью-Йорке. И я не видел ничего, что объединяло бы мир больше, чем „Гарри Поттера“. И Джоан Роулинг несет за это ответственность. Так что я невероятно ей благодарен», — заявил актер.

Фелтон активно участвует в проектах, связанных с поттерианой, и скоро вернется к образу Малфоя — на этот раз на театральной сцене. В бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя» он вновь воплотит одного из самых запоминающихся антагонистов волшебного мира. При этом, по его словам, коллега и друг Дэниел Рэдклифф оказывает ему поддержку и помогает адаптироваться к театральному формату.

Кроме того, как сообщает Variety, актер также задействован в новом сериале по вселенной «Гарри Поттера», над которым в настоящий момент работает канал HBO. Проект находится на стадии подготовки.

Ранее, писал 5-tv.ru, анонсировали актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
МИД Израиля: судно «Мадлин» с Тунберг на борту следует к берегам страны
7:00
«Мой дом — вся Россия»: SHAMAN поделился подробностями квартирного вопроса
6:40
После стольких лет: Том Фелтон прокомментировал свое возвращение к роли Малфоя
6:20
Под палящим солнцем с лопатой: названы три главные болезни дачников
6:00
Экипаж Ми-35М нанес удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Конфликт на грани? Блокировка обмена тел грозит суперэскалацией конфликта
«Умеет совмещать»: SHAMAN рассказал, какая Мизулина в домашней обстановке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025