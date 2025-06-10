«Она сделала это»: Дранга поставил Муцениеце важное условие в начале их романа

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Петр Дранга инициировал уход Агаты Муцениеце из кабаре ради свадьбы в будущем

«Она сделала это»: Дранга поставил Муцениеце важное условие в начале их романа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Знаменитости могут пожениться уже в августе.

В начале отношений с актрисой Агатой Муцениеце музыкант Петр Дранга поставил ей одно условие. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с Woman.ru.

Он отметил, что основным требованием избранника артистки был ее уход из кабаре, где она в то время танцевала. Агата согласилась на это, чтобы остаться с любимым, а также в будущем выйти за него замуж.

«Когда речь зашла о свадьбе, у Петра было условие, чтобы Агата ушла из кабаре. Для него это являлось принципиальным условием. И действительно, весной она пошла на данный шаг, объявила со сцены, что в 2025 году больше не появится в постановках. Объяснение одно — ему было принципиально, чтобы она ушла, и она сделала это», — сказал Дворцов.

Сам Петр, как считают в окружении знаменитостей, крайне серьезно настроен на официальный союз с Муцениеце. Правда, пока пара не объявила дату заключения брака. В источнике отметили, что свадьба может пройти в августе этого года.

В последний месяц многие звезды также отмечали, что, вероятно, Муцениеце и Дранга ждут ребенка. На торжественном открытии 12-го Забайкальского международного кинофестиваля Агата Муцениеце вышла в платье по фигуре, и был заметен округлившийся живот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, с кем решил остаться сын Муцениеце и актера Павла Прилучного.

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