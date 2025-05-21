Тимофей сделал выбор: с кем решил остаться сын Муцениеце и Прилучного

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 693 0

Сын Муцениеце и Прилучного Тимофей решил остаться с отцом

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Эксперты установили, что оснований ставить мнение мальчика под сомнение нет.

Сын бывших супругов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, Тимофей, предпочел остаться жить с отцом. Адвокат актера Оксана Даниелова заявила 5-tv.ru, что артистка готова смириться с решением ребенка.

«Она, как я полагаю, не возражает против проживания ребенка с отцом. По крайней мере, процессуально. Все формальности пройдены, все доказательства собраны. Следующее заседание назначено на 20 июня», — сказала Даниелова.

Вопрос об определении места жительства Тимофея решался в ходе заседания в Головинском районном суде на протяжении шести часов. Такая продолжительность — особенность допроса, отметила адвокат. Она добавила, что экспертной комиссией в ходе заседания было установлено: оснований ставить под сомнение мнение Тимофея нет.

«Мнение Тимофея осознанно, однозначно, категорично, мотивированно, рационально и взросло. Оснований ставить его под сомнение эксперты не установили», — заявила адвокат.

Сторона Прилучного уверена: Муцениеце поняла, что на мнение сына она повлиять не сможет, а потому решила манипулировать дочерью. Актриса, по словам адвоката, существенно сократила количество встреч Мии с Тимофеем и, конечно, с отцом.

«Она существенно ограничила это общение, потому что действительно девочка ранее намного чаще навещала брата. В настоящий момент по субъективно-объективным причинам количество этих встреч сократилось. Как только маме нужно куда-то уехать, естественно, она передает отцу девочку», — рассказала адвокат.

Конечно, дети расстроены таким положением. Однако ограничение встреч не означает изоляцию друг от друга: Тимофей и Мия регулярно созваниваются по видео и переписываются в мессенджерах. Что касается самой Агаты — она также поддерживает контакт с сыном преимущественно в Сети.

«Они на связи, переписываются. Только почему-то у мамы нет инициативы относительно встреч как таковых. Та встреча, которая была 19 апреля, была последняя, крайняя. Более никаких инициатив она не проявляла. Но общение такое формальное, посредственное, естественно, они осуществляют», — рассказала Даниелова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Прилучного рассказала о встрече Муцениеце с сыном.

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