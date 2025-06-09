Сергей Собянин рассказал, как прошла первая неделя «Лета в Москве»

За неделю проведения проекта «Лето в Москве» в нем успело поучаствовать 6,3 миллиона человек, о чем рассказали на городском портале mos.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что такой активный старт предвещает незабываемое лето.

Мероприятия в парках

В первую неделю нового сезона в парки Москвы пришли полмиллиона гостей. Посетивших ждали развлечения для всех возрастов — тренировки, бассейны, кинотеатры под открытым небом и другое.

В парке искусств «Музеон» 31 мая и 1 июня состоялся традиционный Московский детский фестиваль искусств «Небо», в программе которого были театральные премьеры, детские оперы, мастер-классы. Также выступили творческие объединения Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа и других городов России.

В парке «Зарядье» провели фестиваль «Научфест. Человек-наук». На нем 88 тысяч человек смогли поучаствовать в научных мастер-классах от представителей вузов страны.

Раз в неделю по субботам с 19:00 до 21:00 жители и гости Москвы могут посетить фестиваль «Музыкальная гостиная» в парках «Ходынское поле», «Митино», «Москворецкий» и зоне отдыха «Покровский берег». Он включает как джазовые импровизации, так и рок-баллады.

В Международный день защиты детей, 1 июня, учащиеся и педагоги московских школ искусств инициировали концерт и провели мастер-классы в парке «Кузьминки».

На ВДНХ также пройдет много мероприятий — музыкальные фестивали, джазовые концерты, спортивные эстафеты и гастрономические открытия. Например, на площадке можно заняться йогой и поиграть в килу. Гостей ожидают фестиваль «Шереметев-фест», Международный фестиваль искусств «Вдохновение», Международный день йоги и День шахмат, V Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» и другие интересные мероприятия.

Бульвары и площади встречают гостей

На Болотной площади премьера — фестиваль «Молодежная точка». Все лето здесь можно посетить бесплатные творческие, познавательные и спортивные эвенты. Для всех желающих проводятся лекции о дизайне и выстраивании коммуникации, а также на другие занятные темы. Принять участие приглашают и в кибертурнирах по виртуальному футболу, хоккею, мини-гольфу. Молодежные дискотеки на фестивале стартуют по пятницам и субботам.

На Северном и Южном речных вокзалах завершились дни финансовой грамотности. Горожане посетили образовательные мастер-классы, поучаствовали в деловых играх.

Не в первый раз прошел фестиваль «Усадьбы Москвы». Более 50 усадеб в этом сезоне к нему присоединились. Состоялось 230 мероприятий, на которые пришли больше 16 тысяч человек.

По воскресеньям на Гоголевском бульваре и 40 других площадках города есть возможность присоединиться к турниру «Герои шахматной доски. Москва» в борьбе за денежный приз.

На Тверском бульваре открылся летний клуб «Москва» со спортивными, творческими, образовательными и развлекательными мероприятиями. Здесь гости могут заняться йогой, пилатесом, а дети посетить скалодром, площадки для пинг-понга, а также на месте работают бьюти-фургоны с брендами из России.

Проект «Книга в городе» с 3 по 8 июня из московских бульварах поддержал театрализованные чтения, встречи с писателями, дискуссии о любимых книгах.

В фестивале «Театральный бульвар» в первую неделю прошло 20 постановок.

В кинопарке «Москино» прошел Московский фестиваль анимации и детского кино с 14 тысячами гостей. Гостей ждали увлекательные квесты, мастер-классы по созданию мультфильмов и озвучке, и даже съемки.

Киностудия Горького обновила экскурсионную программу. Гости познакомятся с созданием фильмов, которые вошли в золотой фонд отечественного кино.

В девятый раз состоялся фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя». Более 4,5 миллиона человек оценили продукцию из регионов России. Было представлено 500 наименований рыбы и морепродуктов. Прошел чемпионат по рыбной ловле и сап-карнавал.

Спортивные дни

Для поклонников здорового образа жизни предусмотрен бесплатный проект «Мой спортивный район». В его программе тренировки по 13 видам спорта — футбол, баскетбол, роллер-спорт, зумба. Занятия проведут 200 тренеров во дворах и парках Москвы. За первую неделю уже прошло 949 тренировок и 14 праздников в честь Всероссийского дня футбола — 1 июня. В эвентах более 11 тысяч граждан.

Стартовал и новый сезон проекта «Спортивные выходные», на котором гости смогут позаниматься на открытом воздухе. Бесплатные тренировки пройдут на 54 площадках по различным дисциплинам.

В рамках проекта «Лето. Пляж. Московский спорт» бесплатно проходят занятия йогой, зумбой, стретчингом, пляжным волейболом. Их проводят профессионалы своего дела на московских пляжах. К тому же посетители смогут поиграть в фрисби, теннис, тетербол. Площадки посетили уже более 1200 человек.

В районных парках и скверах доступно 50 новых площадок «Мой район». Там 1 июня состоялось 570 эвентов с оборудованными для выступлений сценами.

Поиграть на свежем воздухе москвичам можно даже в петанк, мини-гольф, настольный теннис, шашки и дженгу. Популярны у посетителей шатры с инновационным оборудованием виртуальной реальности.

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