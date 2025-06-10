Проклятие Байдена: Трамп оступился на трапе президентского борта

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Дональд Трамп споткнулся на трапе президентского самолета

Фото, видео: Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС; 5-tv.ru

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Через несколько секунд аналогичный казус произошел с госсекретарем Марко Рубио.

Проклятый трап борта номер один продолжает испытывать на прочность американских президентов. Президент Дональд Трамп долго смеялся над своим предшественником Джо Байденом, который едва не растянулся, поднимаясь в самолет. А теперь сам же повторил его подвиг. Причем то, что проблемы именно с трапом, подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио, споткнувшийся буквально через минуту после своего начальника.

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