Проклятие Байдена: Трамп оступился на трапе президентского борта

Через несколько секунд аналогичный казус произошел с госсекретарем Марко Рубио.

Проклятый трап борта номер один продолжает испытывать на прочность американских президентов. Президент Дональд Трамп долго смеялся над своим предшественником Джо Байденом, который едва не растянулся, поднимаясь в самолет. А теперь сам же повторил его подвиг. Причем то, что проблемы именно с трапом, подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио, споткнувшийся буквально через минуту после своего начальника.