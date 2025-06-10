На Арбате на мемориальной стене нарисовали новый портрет Виктора Цоя

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 39 0

Предыдущее изображение перекрыли вандалы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В центре Москвы художники отреставрировали стену в честь рок-музыканта Виктора Цоя. Соответствующие кадры оказались в доступе 5-tv.ru.

Сейчас на мемориальной арбатской стене изображен обновленный портрет музыканта. Он меньшего размера, чем раньше.

До этого на ней можно было наблюдать большой рисунок с Цоем, который запечатлевал кадр из фильма «Игла» с ним в главной роли. Вокруг нового портрета поклонники артиста отметили строчки из его песен «Генерал» и «Легенда».

На стене дома № 37 на Арбате, где нанесены граффити в честь музыканта, в апреле этого года вандалы закрасили большую часть портрета Цоя и написали послание после смерти рэпера Паши Техника. В дальнейшем в реставрации стены приняли участие активисты.

Виктор Цой — рок-музыкант и лидер группы «Кино». Он также является автором песен «Группа крови», «Перемен!». Музыкант погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе. Ему было 28 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что на стене Цоя в Москве появятся личные рисунки музыканта.

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