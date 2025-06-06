На стене Цоя в Москве появятся личные рисунки музыканта

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 18 0

На стене Цоя в Москве появятся личные рисунки музыканта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Арт-объект появился на улицей Старый Арбат в Москве после трагической гибели музыканта в 1990 году.

На стене памяти музыканта Виктора Цоя в Москве убирают старые изображения. Но сделано это не из-за того, что культурное наследие лидера группы «Кино» больше не важно. Причиной закрашивания стало нанесение личных рисунков артиста. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала организатор акции Кристина Журавлева.

«(Здесь. — Прим. ред.) уже был рисунок на рисунке, надпись на надписи. В общем, уже всё было непонятно, всё в кашу, всё некрасиво, и я создала группу единомышленников. <...> И мы решили перерисовать. Хотим сделать новый портрет Цоя и, получается, нарисовать рисунки личные Виктора Цоя и написать строчки из песен», — поделилась она.

Стена памяти находится в центре Москвы на улице Старый Арбат. Ее часть будут обновлять художники-добровольцы. По словам организатора, работы по освежению вида арт-объекта были согласованы с администрацией района.

Стена памяти появилась после гибели Виктора Цоя в 1990 году. Он погиб в автокатастрофе при столкновении его автомобиля с автобусом в Латвии. Ему было 28 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полиция задержала осквернившего стену памяти Цоя мужчину. 

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На стене Цоя в Москве появятся личные рисунки музыканта

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