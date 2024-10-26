Нашел замену? Почему Хью Джекман развелся со своей супругой после 27 лет брака

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 41 0

Хью Джекман уличен в романе с актрисой Саттон Фостер

Нашел замену? Почему Хью Джекман развелся со своей супругой после 27 лет брака

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

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Поклонники замечают актера в компании с новой девушкой, которая, к слову, намерена расстаться со своим мужем.

Актер Хью Джекмана мог развестись со своей супругой Деборрой-Ли Фернесс из-за романа с актрисой Саттон Фостер. Об этом сообщает издание Page.six со ссылкой на источник.

Джекман и Фернесс прожили в браке 27 лет, однако в сентябре 2023 года пара объявила о расставании. Причиной развода стал разлад в отношениях, который сами бывшие супруги связывают с влиянием пандемии COVID-19 и забастовкой сценаристов Голливуда.

Однако спустя несколько месяцев актера заметили в компании с бродвейской звездой Саттон Фостер. Вместе с ней артист выступал в мюзикле «Музыкант».

Источник издания утверждает, что Саттон и Хью действительно влюблены, они проводят много времени вместе. И их роман, несмотря на попытку его скрыть, является «общеизвестным».

Сам Джекман слухи не подтверждает. Но недавно и Фостер подала на развод со своим мужем сценаристом Тедом Гриффином, с которым она прожила в законном браке десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Гарнер готовится к свадьбе вопреки подозрениям в связи с Беном Аффлеком.

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