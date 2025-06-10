Схрон украинских боевиков обнаружили в ДНР

Саперы выявили заминированный склад с оружием в Донецкой Народной Республике.

Полсотни мин изъяли саперы в донецком селе Богоявленка. Схрон обнаружили в подвале частного дома. Украинские боевики прятали там вооружение.

И что особенно цинично: отступая, они заминировали тайник. Взрывотехники ФСБ обезвредили все ловушки. И передали боеприпасы нашим подразделениям.