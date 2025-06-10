Роскачество обнаружило листерии в купатах популярной торговой марки

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 43 0

Опасная бактерия может поразить ЦНС.

Роскачество обнаружило листерии в купатах популярной торговой марки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Бактерии, вызывающие листериоз, обнаружили в купатах торговой марки «Мянисцкий ряд» в ходе проверки Роскачества. Всего было исследовано 19 образцов колбасок и купатов.

Листериоз — инфекционное заболевание, основной путь заражения — пищевой. Особо опасна болезнь для детей, беременных и людей старше 65 лет. Симптомы — высокая температура, тошнота, рвота, диарея.

Патогенные бактерии листерии погибают при температуре выше 100 градусов за пять минут. Поэтому специалисты Роскачества рекомендуют как следует прожаривать полуфабрикаты.

В ряде других образцов были обнаружены антибиотики в недопустимых количествах. Так, в купатах ТМ «Останкино» нашли стрептоцид, еще в одних купатах выявили флорфеникол. В шести образцах отметили превышение по перекисному числу жира, это означает, что продукт неправильно хранили в торговой точке.

Региональные управления Роспотребнадзора объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении производителей колбасок ТМ «Слово мясника», колбасок ТМ «Ашан», купат ТМ «Мясницкий ряд», купат ТМ «Останкино», купат ТМ «Особая коллекция».

В отношении ООО «МПЗ Мясницкий ряд» готовятся материалы для согласования с органами прокуратуры Московской области внеплановой выездной проверки.

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