«Алые паруса-2025»: сила единства и вера в победу

Вечером, 28 июня, вся Дворцовая площадь будет отдана выпускникам. Ровно в 22.00 ведущие праздника выйдут на главную летнюю сцену страны, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов произнесет приветственную речь и традиционным ударом в рынду откроет праздник.

«Алые паруса» — грандиозное событие и волшебная традиция Петербурга, которая стала символом надежды. Праздник вдохновляет миллионы людей по всему миру, рассказывая историю юности, первой любви и верности мечтам. В сценарий этого года добавлены глубокие смыслы, важные для каждого из нас — победы науки, добра, любви, традиций, воли.

Лейтмотив всех музыкальных номеров концерта на Дворцовой площади — триумф добра над злом. Оригинальный дизайн сценического пространства, графика, визуальные и пиротехнические эффекты, оригинальные декорации объединятся в единое целое и вместе с артистами расскажут о чувствах и человеческих качествах, которые помогают побеждать и творить настоящие чудеса.

Каждый элемент концертных блоков наполнен особым значением и несет в себе глубокую смысловую нагрузку: переход к новым горизонтам, сохранение традиций и мудрости прошлого, преодоление границ, гордость за родную страну, уважение к историческому наследию.

Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части на Дворцовой площади праздника выпускников «Алые паруса-2025»:

«В концертной части „Алых парусов“ мы расскажем и покажем, что помогает добру всегда одерживать верх. Порассуждаем о силе единства, смелости, любви, вере, надежде. Конечно, вспомним о великих победах наших предков. Поговорим о воле и духе, о том, что помогает нам всем побеждать в глобальном смысле, поскольку вся наша жизнь связана с победами».

Будет затронута и одна из самых трагических страниц в истории города на Неве — блокада Ленинграда. Номер послужит напоминанием о силе человеческого духа и стойкости жителей Северной столицы.

В 00:40 праздник продолжится в акватории Невы. Вместе с героями водно-пиротехнического шоу телезрители совершат путешествие сквозь время и пространство, смогут погрузиться в знаковые эпизоды жизни большой страны, побывать в прошлом, заглянуть в будущее и вспомнить, что наши победы во многом зависят от нас самих.

Михаил Колпахчиев, главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса»:

«Каждый человек сталкивается с испытаниями, маленькими и большими трудностями, успехами и поражениями. Именно из них состоит путь к достижению цели, становлению личности и счастью. Жизнь дарит нам моменты радости и победы, которые формируют судьбу и определяют характер. Эти маленькие шаги приводят к большим достижениям, позволяя ощутить всю полноту бытия. Именно эту идею мы и хотим воплотить в нашем шоу».

Игорь Заливалов, композитор и аранжировщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2025:

«Тема побед будет раскрываться в каждой мизансцене водно-пиротехнического шоу. Для номеров придумана интересная драматургия. Вместе с режиссером мы подобрали такие композиции, которые перекликаются с лейтмотивом праздника и найдут неожиданный отклик в сердцах зрителей».

Знакомые многим хиты прозвучат с площадок шоу, у каждой из которых свое название: «Победа добра», «Победа любви», «Победа науки», «Победа воли». Представление развернется у Петропавловской крепости, на Дворцовой набережной и на Стрелке Васильевского острова. Кульминацией водной феерии станет появление брига «Россия» под алыми парусами.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала